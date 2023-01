Vader en dochter zijn allebei voetbaltrainer; Ömer is bedachtzamer, Chiara recht voor haar raap

Man die pony op terras in Den Bosch achterliet is raadslid van CDA Maasdriel; partij spreekt van ‘jeugdige onbezonnen­heid’

DEN BOSCH/VELDDRIEL - Een van de mannen die in een dronken bui een pony achterlieten op een terras in Den Bosch is Sjors Pardoel, raadslid voor het CDA in de gemeente Maasdriel.

15:31