Vader en zoon gaan ‘als dolle stieren tekeer’ in Vlijmen: ‘Ik wilde laten zien dat ik mij niet laat intimideren’

Bommels kwartet moet alsnog gevangenis in voor wietplanta­ges

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Vier mannen uit Zaltbommel en omstreken moeten alsnog de gevangenis in voor het opzetten van drie wietkwekerijen. Na hun veroordeling bij de rechtbank, in 2018, ging het kwartet in hoger beroep, maar dat houdt ze niet uit de cel.

17:08