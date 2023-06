Vanochtend overwegend bewolkt in Heusden

Niet na, maar vóór de zomervakan­tie: bouw Onderwijs­cam­pus gaat snel beginnen

DEN BOSCH - In eerste instantie was er de hoop om na de zomervakantie te kunnen beginnen met de bouw van 125 studentenwoningen én een onderwijslocatie van Avans Hogeschool in Den Bosch, maar het gaat zelfs nóg eerder beginnen. Begin juli gaat de eerste schop de grond in.