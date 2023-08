Vermiste Angelika (12) uit Drunen is weer terecht

Haar familie maakte zich eerder grote zorgen. Anna Jagodzińska is de tante van Angelika. Volgens Anna verliet het meisje dinsdagmorgen onverwachts het huis verlaten. ,,Ze was eten aan het maken en is ineens vertrokken. Haar ouders waren op het werk.” De familie had geen idee waar de tiener heenging. ,,Maar via via hebben we gehoord dat ze online iemand heeft ontmoet en dat ze naar Arnhem ging.”