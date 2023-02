Vlaggen komend weekend halfstok bij FC Drunen

Taakstraf en jaar rijontzeg­ging geëist voor verongeluk­ken Jesse (17): ‘Waarom deze verschrik­ke­lij­ke dood? Dat heeft hij niet verdiend’

DEN BOSCH - ,,Ik wist meteen dat Jesse dood was toen ik was uitgestapt.” Dat zei de Schijndelse vrachtwagenchauffeur (55) tijdens de rechtszaak woensdagochtend over de dodelijke aanrijding op een rotonde in Vught, in oktober 2021. Jesse de Krijger (17) kwam daarbij om het leven.

