Vlijmense Boys weet nu al dat het volgend seizoen in de laagste klasse speelt: ‘Sjef en Peti niet laten zakken’

Ruim 14.000 euro opgehaald voor aardbe­vings­ge­bied bij wedstrijd FC Den Bosch: ‘Ik ben er stil van’

DEN BOSCH - Twee doelen had FC Den Bosch afgelopen vrijdag. Doel één was het winnen van de wedstrijd tegen Jong Ajax en het tweede doel was minimaal 10.000 euro op te halen voor de slachtoffers in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Allebei de missies slaagden.

11 februari