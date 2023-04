Voetbalsters Nieuwkuijk moesten scheidsrechter ‘ontvoeren’ om mee te mogen doen met clubtoernooi

Royston Drenthe openhartig over terugkeer bij Kozakken Boys: ‘Ik miste mijn kinderen elke dag’

Royston Drenthe, opgegroeid in Rotterdam-West, is terug in ‘zijn’ Werkendam. Het voetbal bracht hem onder meer naar Madrid, Liverpool, Londen, Georgië en het Turkse Kayseri. Nu zoekt hij naar rust in zijn hoofd en kiest voor het Biesboschdorp en werken in de zorg.