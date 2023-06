Zorgboerderij de Maashoeve en Leermakers Autismegroep slaan handen ineen

In dit verpleeg­huis zijn ouderen met dementie de baas: ‘We gaan ze nergens toe dwingen’

DEN BOSCH - Zo’n driehonderdduizend Nederlanders leven met dementie. Het beeld is dat ze eindigen achter gesloten deuren. Maar steeds vaker hebben de bewoners zelf de touwtjes in handen, zoals in woonzorgcomplex Wij zijn Zuiderschans in Den Bosch.