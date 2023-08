Rover wil actie provincie tegen afschaling ov in Noord-Hol­land

Reizigersvereniging Rover roept de provincie en gemeenten in Noord-Holland op om in actie te komen tegen de afschaling van het treinverkeer in het noorden van de provincie. De NS wil onder meer de intercityritten tussen Alkmaar en Amsterdam op vrijdag halveren, zodat die eens in het halfuur gaan.