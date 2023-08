Italiaans restaurant Donatello’s in Leiden failliet verklaard: ‘Coronape­ri­o­de was erg ingrijpend’

Het Italiaanse restaurant Donatello’s aan de Haarlemmerstraat in Leiden is vorige week failliet verklaard, meldt Sleutelstad. Het restaurant laat in een bericht op sociale media weten dat de financiële situatie na de coronaperiode niet meer houdbaar is.