Heldere dag in Hillegom

Man (53) uit Aerdenhout aangehou­den voor dividend­strip­ping

Een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout is dinsdag aangehouden in een onderzoek van de FIOD. Hij wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en het zogeheten dividendstrippen, waardoor de belastingdienst ruim 4 miljoen euro onterecht zou hebben uitbetaald. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur, meldt het Openbaar Ministerie.