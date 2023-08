met video Grote brand in Haarlemse Albert Heijn, woningen ontruimd

De brandweer krijgt de grote brand in een Albert Heijn in Haarlem steeds meer onder controle. Het gevaar voor overslag naar panden in de buurt is geweken en bekeken wordt welke van de naar schatting vijftig ontruimde woningen kunnen worden vrijgegeven nu de rookontwikkeling is verminderd, meldt een woordvoerder van de brandweer.