SV Zandvoort O23-1 verliest ruim van SV Hillegom O23-1

Schiphol blijft vooralsnog binnen normen voor geluid en uitstoot

Schiphol is in het eerste halfjaar binnen de normen gebleven die gelden voor geluid, de uitstoot van vervuilende stoffen en nachtvluchten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dit in een verslag over de luchthaven. Op één meetpunt zou de geluidsnorm voor vliegtuiglawaai wel overschreden kunnen worden in de tweede helft van het lopende ‘gebruiksjaar’, dat niet gelijkloopt met het kalenderjaar.