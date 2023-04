Aanleg zonnepark Haghorst begonnen, andere plannen in Hilvarenbeek liggen nog stil

Willem II richt pijlen op de race om plek 3: waarom ‘best of the rest’ worden belangrijk is

Het ultieme doel voor dit seizoen is al lang en breed uit zicht verdwenen voor Willem II. En dus moeten de Tilburgers alles op alles zetten om ‘best of the rest’ te worden. De laatste competitieduels staan in het teken van de strijd om plek 3.