De Pezerikken bouwen een vijfdaags carnavalsfeest in een tent op de Vrijthof

Coffeeshop Caza blijft dicht, rechter verwacht wel snel overleg met burgemees­ter Weterings over beveili­gings­plan

TILBURG - Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg blijft in elk geval tot het einde van de maand dicht. Ook een tweede verzoek van de eigenaar om die gedwongen sluiting te beëindigen, is afgewezen door de rechtbank in Breda.

13 januari