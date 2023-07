Esbeek heeft weer een parkeerplaats, én een bouwplan voor het centrum

Ratten­plaag in Ber­kel-En­schot: ‘We zetten vallen, maar het werkt niet echt. Ze worden steeds brutaler’

BERKEL-ENSCHOT - Bewoners van een deel van Berkel-Enschot hebben al enkele maanden last van ratten. Waar ze vandaan komen is onduidelijk, maar de bestrijding is volgens de gemeente vooral een taak van de bewoners zelf.