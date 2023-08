‘Forse bloei’ van blauwalg bij Beekse Bergen, provincie geeft een negatief zwemadvies af voor onder meer Speelland

Huurmoord­ver­dach­te en oplichter Stan T. ‘in hongersta­king’ uit protest tegen overplaat­sing naar Leeuwarden

BREDA/TILBURG - De beruchte oplichter Stan T., die ervan verdacht wordt een huurmoord te hebben besteld op de Tilburgse moeder van zijn kind, zit volgens zijn advocate al tien dagen in hongerstaking. Hij is namelijk verplaatst naar de gevangenis in Leeuwarden, zo’n 300 kilometer van zijn familie en advocate vandaan.