Kerkschat­ten van Broekhoven zwerven uit: Christof­fel naar de Christof­fel­school bijvoor­beeld

TILBURG - In zekere zin is de heilige Christoffel thuisgekomen in Tilburg. Voor de Christoffelschool aan de Zouavenlaan staat sinds kort het beeld van de man die Christus op zijn schouders nam en hem veilig naar de overkant bracht.