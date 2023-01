Gerrit van Gerven sluit parkeerterrein voor bezoekers in Esbeek: ‘Wachten op Hilvarenbeek duurt te lang’

Spoorbewo­ners vrezen overlast van tientallen extra goederen­trei­nen in Brabant: ‘Het gaat straks écht mis’

OISTERWIJK - Na zes jaar overlast van bonkende treinen leek verlossing voor spoorbewoners in allerlei Brabantse plaatsen nabij. Maar de volgende overlastgevers dienen zich door werk aan de Betuweroute alweer aan. ,,Er is nu nog tijd om in te grijpen, doe dat dan ook.”

10:32