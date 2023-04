Hilvarenbeek moet van rechter opnieuw kijken naar weigeren veevoeropslag Esbeekse veehouder

met video Uitslaande brand in vrijstaan­de woning in Moergestel: hondje overleden en vader ter controle naar ziekenhuis

MOERGESTEL - Bij een vrijstaande woning aan de Voorburgstraat in Moergestel is woensdagochtend rond 10.00 uur een brand uitgebroken. De vader is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van de honden van het gezin kon niet worden gered en overleed bij de brand. De schade aan de woning is groot.