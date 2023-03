Kavel Gulden Akker in Diessen is niet meer te koop: ‘We laten het de komende jaren voor wat het is’

Elf keer een scene opnemen, maar de eerste bleek al raak in documentai­re over vermoorde meisjes

OISTERWIJK - Het is een straat uit de jaren veertig, huizen met nostalgische gevels. Mannen en vrouwen staan buiten te praten, een jongen zit op de stoep. Het zijn toneelspelers uit Oisterwijk, ze figureren in Dossier De Kindervriend, een documentaire over de moord op twee meisjes.