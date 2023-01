Of de parkeerplaats in Esbeek open blijft? ‘We hebben geen garanties’

Sneeuw en ov-sta­king, Tilburgse reiziger krijgt het allemaal voor de kiezen: ‘Kwestie van gewoon proberen’

TILBURG - Het is donderdag een lastige dag voor de ov-reiziger in Tilburg door zowel de stakingen als de sneeuw. ,,Als studenten moeten we wel komen, want het is tentamenweek.” Leerlingen van een middelbare school besluiten met de fiets aan de hand te lopen.

19 januari