Overledene aangetroffen door twee jongens in water in Haghorst

Dieven spelen in op eerste zonnestra­len in weken: Voor dik 500 euro aan zonnebrand gestolen in Tilburg

TILBURG - Een kortingssupermarkt aan de Ringbaan Oost in Tilburg is donderdagmiddag bestolen van 53 flessen zonnebrand. Twee dieven die dachten in te spelen op de eerste zonnestralen in weken tijd, werden opgepakt door alert handelen van het personeel.