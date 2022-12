Plannen voor een ‘Leijpark XL’ in Hilvarenbeek? Ho ho, daar gaan we nog altijd zelf over, zegt gemeenteraad

HILVARENBEEK - Wat gebeurt er met het gebied De Baars (bij het gelijknamige snelwegknooppunt), nu de provincie niet akkoord gaat met een nieuw bedrijventerrein aan de Ambrosiusweg? Hilvarenbeek moet in dat gebied zelf de touwtjes in handen nemen.

Dat heeft de gemeenteraad donderdag unaniem meegegeven aan het college van B en W. Het CDA is de initiatiefnemer van een motie met die oproep. ,,Er zou sprake zijn van plannen voor een Leypark XL op die plek. Het gaat ons te ver dat onze buurgemeenten nadenken over een park op ons grondgebied. We moeten daar zelf over beslissen. Dat is onze oproep", zei Jan van de Wouw (CDA).

Ko Hamelink (Hoi Werkt) drong aan het goed verstrekken van informatie over de plannen. ,,Dit voordat we werkelijk over alle mogelijke locaties gaan spreken in de volgende raadscyclus.” Ronald Blok (VVD) richting portefeuillehouder wethouder Piet Machielsen: ,,Spreek uit richting de betrokken partners dat we als gemeente Hilvarenbeek de regie willen hebben en het stuur in deze in handen willen hebben.”

De wethouder voorziet vooralsnog kansen voor het realiseren van het zogeheten upcycle village in het gebied de Baars en het overleg daarover. ,,We zijn onderdeel van een geheel, een stuurgroep van vier gemeenten, het Waterschap en de provincie. Ieder brengt daar zijn belang in. Ik kan best zeggen dat Hilvarenbeek zijn stinkende best doet zodat onze belangen goed worden meegenomen in het hele traject, maar het blijft een spel van verschillende spelers. Die hebben ook taken en verantwoordelijkheden. Ook op ons grondgebied. Dat betekent dat je met elkaar het gesprek moet blijven voeren.”

Machielsen oordeelt positief over de aangenomen motie. ,,Ik denk dat het ons helpt om op een goede manier onze belangen op tafel te leggen.”

Een bedrijventerrein in het teken van duurzaam

De Haghorstse ondernemers Ruud Reijrink en Hendrik Roozen willen hun activiteiten verplaatsen naar een nieuw bedrijventerrein. Daarvoor hadden ze een terrein van ongeveer tien hectare op het oog aan de Ambrosiusweg. De gemeenteraad was, en is nog steeds, voorstander van dit nieuwe bedrijventerrein. Een terrein van tien tot vijftien hectare dat in het teken staat van hergebruik van zoveel mogelijk (bouw)materialen en duurzame energie. Vorig jaar nam de raad een motie aan die erop neer kwam dat er vaart gemaakt moest worden.

De voorgestelde locatie is echter een probleem. Het Waterschap is van meet af aan tegen het plan geweest omdat het terrein in een waterbergingsgebied ligt. De provincie heeft kort geleden aangegeven dat de Ambrosiusweg geen optie is. Daarmee wordt de landelijke lijn gevolgd dat water en bodem leidend moeten zijn voor nieuwe ontwikkelingen.