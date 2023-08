Schrik zit erin na dood 19-jarige op Decibel, maar feest gaat door: ‘Toch iemand die met ons gefeest heeft’

HILVARENBEEK - Op het hardstyle festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is zaterdagochtend een 19-jarige man overleden. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hulp mocht echter niet meer baten.

De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden, maar gaat tot die tijd uit van een medisch incident. De man werd zaterdagmorgen bij zijn tentje op de camping bij de Beekse Bergen gereanimeerd. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek later niet nodig. De man werd in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar hij overleefde het niet.

‘Tragisch’

Woordvoerder van Decibel Outdoor Tim Boersma spreekt van ‘een tragisch en verschrikkelijk incident’. ,,Voor het festival, maar natuurlijk vooral voor de nabestaanden.” Over de oorzaak kan hij ‘met het oog op de privacy’ verder ook niks zeggen. ,,Maar uiteraard wordt daar uitgebreid onderzoek naar gedaan”, zo stelt hij. ,,En dat houden we in de gaten.” Volgens de woordvoerder hebben heel wat mensen het incident gezien, zowel hulpverleners van het festival als omstanders. ,,We staan in direct contact met alle betrokken. Ook slachtofferhulp is geregeld.”

Het festival gaat zaterdag en zondag in elk geval gewoon door. ,,We houden onze bezoekers via de media en socialmediakanalen wel op de hoogte.” Decibel Outdoor duurt nog tot en met zondag, en trekt 55.000 tot 65.000 festivalgangers per dag.

‘Toch iemand die met ons gefeest heeft’

De dood van de jongeman schokt bezoekers, al is er op het feest zelf zaterdagmiddag niet veel meer van te merken. Het feest gaat gewoon door en er zijn net zoveel bezoekers. Seline Roosen (23) uit Haarlem schrok enorm toen ze het nieuws hoorde. ,,Het is toch iemand die hier vrijdagavond ook met ons gefeest heeft. Vandaag, zo tijdens het festival, schiet het af en toe door je hoofd. Je kunt het je niet voorstellen.”

Daar sluit Marlieke Hoek (24) zich bij aan. ,,Stel je voor dat je wakker wordt naast je vriend of vriendin en diegene is er niet meer. En op die leeftijd. Verschrikkelijk.” Emile Luijben, Youtube-fenomeen MasterMilo uit Baarle-Nassau, die Decibel Outdoor deze zaterdag bezoekt: ,,Verschrikkelijk nieuws natuurlijk. Geen idee hoe of waarom het gebeurd is. Triest nieuws is het.”