Smokkelen te paard, het kan nu legaal van Baarschot naar Poppel: ‘Een mooie tocht’

BAARSCHOT - Ooit waren het de paarden zelf die de grens over werden gesmokkeld. In België leverden deze dieren vaak meer op dan aan de Nederlandse kant. En hoewel de methoden toen heel anders waren, kan het weer: smokkelen over een speciale route tussen Baarschot en België. Te beginnen bij minicamping De Heibloem of het Jachthuis in Poppel.

Het vergde soms behoorlijk wat geduld, dat smokkelen van paarden. Als er geen douane in zicht was, dan was er geen probleem. Stonden de wachtmeesters wel klaar, dan werd het paard vlak voor de grens losgelaten. ,,Zo’n paard duikt natuurlijk gelijk met zijn neus in het gras. Die wil grazen. Dan moest je net zolang wachten totdat het dier zelf de grens over wandelde. Daar kon de douane niets van zeggen, een paard is niet gesmokkeld als het zelf de grens over loopt.”

Aan het woord is Jan Burgers, paardenman in hart en nieren. Die als voorzitter van ruitersportvereniging Wilhelmina in Hilvarenbeek hartstikke blij is dat sinds eind 2021 een ruiternetwerk van bijna negentig kilometer lengte binnen de gemeentegrenzen ligt. ,,Bij de opening beloofde ik de toenmalige wethouder Ted van de Loo dat de kosten worden terugverdiend. Dat ik daar garant voor zou staan.”

Dicht bij hun paard slapen

Grootspraak, zo biecht Burgers op. Overigens gelooft hij daar wel in, maar het is natuurlijk nooit precies aan te tonen wat het ruiternetwerk oplevert. Wel denkt hij steeds mee om nieuwe activiteiten op te zetten, nu dus de smokkelroute. Een idee dat Brigitte en John Liebregts van minicamping De Heibloem hebben ‘geadopteerd’.

Daar zijn al ruim twintig jaar ruiters welkom mét paard. Vanuit een slaapzaal of een van de pipowagens zien de gasten hun eigen paard in de wei lopen. Overigens zijn er ook tien royale paardenboxen. ,,Vaak staat een paard bij een manege gestald, dus mensen waarderen dat enorm. Dat ze zo dicht bij hun paard slapen. Dat was toen we begonnen nog heel onbekend, nu zit het echt in de lift”, zegt John Liebregts.

Met eigen paard op vakantie is dus in opkomst, merkt het echtpaar. Dan is het aardig om iets nieuws aan te bieden, buiten de 90 kilometer aan ruiternetwerk. ,,Ze kunnen hier een smokkelpakketje kopen en dat bij Het Jachthuis in Poppel inleveren. Een mooie tocht en aan de Belgische kant krijg je een kop koffie met wat lekkers. Zo wordt het smokkelen lucratief”, vertelt Brigitte.

Verstopt als ware het een zwangere buik

Om deze nieuwe smokkelroute te promoten, is een filmpje opgenomen met de ‘oude manier’ om paarden te smokkelen. Verhalen genoeg over koopwaar dat de grens werd over gesmokkeld. Boter bijvoorbeeld, dat werd door vrouwen verstopt als ware het een zwangere buik. Douaniers mochten die vrouwen niet fouilleren dus werden ze voor een kachel gezet. Als het inderdaad om boter ging, smolt die als sneeuw voor de zon.

De nieuwe smokkelroute is 25 kilometer lang. Een tocht door bossen en de paden van onder meer landgoed De Utrecht. Fantastisch dat de bossen openstaan voor paarden, vindt Burgers. Die hoopt meer speciale activiteiten te ontwikkelen voor de ruiterroute. ,,Anders kom ik mijn belofte niet na”, zegt hij met knipoog.