Stokoude harmonie vindt zichzelf opnieuw uit, en dat is nodig ook: ‘Trompettist heeft in Brabant volop keus’

Toon van Dorst nieuwe prins van het Durdauwers­gat; broer Christ is de president

HAGHORST - Haghorstenaar Toon van Dorst (41) is zaterdagavond gepresenteerd als prins Beneficius van Durdauwersgat. Bij de onthulling in partycentrum Den Horst werd de docent bouwkunde van het ROC in Tilburg met een brancard de zaal binnengebracht.

15 januari