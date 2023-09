Woning ontruimd vanwege gaslek in centrum Tilburg, situatie onder controle

TILBURG - In het centrum van Tilburg is rond 17.50 uur een gaslek ontstaan. De brandweer is uitgerukt en heeft onderzoek gedaan rondom een woning aan de Stationsstraat. Dat pand is ontruimd maar de bewoners kunnen vermoedelijk snel weer terug naar binnen. De situatie is inmiddels onder controle.