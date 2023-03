Verpleger ontkent ontucht met zwaar ziek jongetje (5) in Waalre, maar hoort drie jaar cel eisen

met video Steile trappen op het station in Tilburg: ‘Hier breken mensen hun nek’

TILBURG - Op station Tilburg zijn er in 2015 nieuwe trappen naar perron 1 en 2/3 geplaatst. Alleen zijn de traptreden net iets smaller uitgevallen, waardoor de trap een stuk steiler is dan op andere stations. Hierdoor komt het geregeld voor dat de gehaaste of onoplettende treinreiziger zomaar een paar treden naar beneden valt.