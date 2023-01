Wachtlijst voor hulp in huis is lastig weg te werken, weten ze in Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle

De Beerse Bakker neemt Van Hulten over: ‘Diessen kan niet zonder bakker of slager’

DIESSEN - Diessen houdt een bakker in de dorpskom. Jan en Maria van Hulten verhuren hun pand aan Broodhuys De Beerse Bakker, die vanuit de eigen bakkerij in Middelbeers de winkel in Diessen gaat bevoorraden.

21 januari