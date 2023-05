Wandelen om een gezin met een ziek kind op vakantie te sturen: initiatief van Gijsje Eigenwijsje

Zo moedigt de coach van Willem II biergooi­ers aan

Wijze woorden waren het die Ruud van Nistelrooij zondag uitsprak nadat hij zijn tot cult gemaakte ‘gelukspet’ had afgezet, nadat alle opgeklopte opwinding rond de eredivisie-editie van PSV - Ajax was geluwd. Het tijdelijk staken had zijn spelers niet kunnen ontregelen. De wedstrijd was royaal gewonnen. Dat bracht rust, ook in het hoofd van de coach van PSV.