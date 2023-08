Gemeente Hilversum moet in tweede halfjaar 121 statushouders huisvesten

indebuurt.nl Quiz: weet jij waar deze bronzen beelden in Amersfoort staan?

In Amersfoort vind je overal kunstwerken. Muurschilderingen, bijzondere boombankjes of zelfs statige, bronzen beelden. Hoeveel weet jij te vinden? En hoe goed is jouw kennis over onze stad eigenlijk? Dat kun je testen met deze bronzen beelden-quiz!