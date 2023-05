Het wordt iets warmer in Hilversum

OM eist 2 jaar cel en jeugd-tbs voor brandstich­ting Hilversum waarbij Marco en Vanessa omkwamen

Voor een fatale brandstichting aan de Lutherhof in Hilversum hoorde een 19-jarige Hilversummer dinsdag in de rechtbank in Utrecht twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen zich eisen. Bij de brand in mei 2021 kwamen de twee bewoners, Marco Witkamp (49) en Vanessa Vos (48), om het leven.