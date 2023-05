Het wordt iets warmer in Hilversum

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Het is een mens eigen om verhalen aan te dikken, die vervolgens van mond tot mond nóg fantastischer worden gemaakt dan de realiteit. In de tentoonstelling Wonderbaarlijke Wezens zijn veel van dit soort anekdotes en tekeningen te vinden over exotische dieren ver hier vandaan, veelal als het resultaat van ontdekkingsreizen. Ook is er aandacht voor de 16de en 17de eeuw, waarin dieren van andere continenten voor het eerst naar Europa werden verscheept. De tentoonstelling staat in het teken van het 75-jarige bestaan van Dierenpark Amersfoort.