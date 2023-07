Hilversum: meer dan honderd meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

COLUMN Het lukt Fien wél om een eigen plekje te krijgen in Amersfoort en het was één groot feest

De steelpan gebruik ik nog bijna dagelijks. Dat was het cadeau dat ik van mijn moeder kreeg toen ze bijgekomen was van het nieuws. Haar eerste reactie was een stuk minder leuk. Pin me er niet op vast, maar het was iets als: ‘Jij?’ en toen ‘Oh’.