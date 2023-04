Hof plant behandeling hoger beroep Mallorcazaak in december of januari

Het gerechtshof in Leeuwarden denkt in december of januari het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Donderdag is de eerste inleidende zitting in de beroepszaak die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman.