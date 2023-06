Lekker weer in Hilversum vandaag

INTERVIEW Burgemees­ter Bolsius reageert op bestrij­ding criminali­teit met te weinig mensen: ‘Politieke keuzes’

Illegale bordelen, drugslabs, groeiende criminele netwerken? Er is volgens onderzoekers nauwelijks zicht op. Sterker nog: Amersfoort heeft te weinig mensen in dienst om ondermijning binnen de stadsgrenzen aan te pakken. In een uitgebreid interview met het AD reageert de Amersfoortse burgemeester Bolsius voor het eerst op de conclusies.