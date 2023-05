Lichte bewolking in Hilversum vandaag

Bijna natste voorjaar ooit: zijn de grasvelden in Utrechtse parken straks grote modderpoe­len?

Regent het wéér. Aan de nattigheid dit voorjaar lijkt maar geen eind te komen; het is zelfs een van de natste voorjaren ooit. Kunnen de parken in Utrecht het wel aan, of zitten we in de modder als het eindelijk mooi weer is?