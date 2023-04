Minder woningen gebouwd in Hilversum

VOETBAL TOTAAL Ontlading Brederodes, DOSC verrast, eerste degradant bekend: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Eersteklasser De Meern boekte een belangrijke zege bij Roda’46 en derdeklasser Brederodes schreef de eerste winstpartij van 2023 bij. DOSC won ook en heeft plotseling directe handhaving in het vizier. In de tweede klasse is de eerste degradant van het seizoen bekend. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij!