Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Hilversum werd 24 procent van alle soorten gezien

Bestuurder verliest macht over het stuur en knalt op paaltje vlak voor school­plein

De eerste schooldag is altijd weer even spannend, maar voor kinderen van de Amalia Astro basisschool in Baarn was het helemaal een enerverende dag. Vlak voor de lunchpauze gebeurde er een ongeval en belandde een auto bijna op het schoolplein.