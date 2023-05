OM eist 7 jaar celstraf voor betrokkenheid fatale woningbrand Hilversum

Smartshop in Amersfoort­se binnenstad overvallen, verdachte op de vlucht

Bij een winkel in de binnenstad van Amersfoort heeft zich woensdag aan het begin van de avond een verdachte situatie voorgedaan. De politie gaat op dit moment uit van een gewapende overval op een winkel aan de Kamp, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een verdachte is op de vlucht.