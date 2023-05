Ongehoord Nederland afwezig bij zitting over tweede NPO-sanctie in Hilversum

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) was woensdagochtend niet aanwezig bij de hoorzitting in Hilversum over de tweede sanctie die de NPO de omroep heeft opgelegd. Dat heeft Teun de Vries, voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften bij de NPO, bij aanvang van de zitting laten weten. Een reden voor de afwezigheid van ON! werd niet gegeven. Omroepbaas Arnold Karskens was niet direct bereikbaar voor commentaar.