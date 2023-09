Op1 komt met extra uitzending vanwege aardbeving Marokko

UPDATE Achtervol­ging eindigt in Eemnes als motor van auto klapt: één persoon aangehou­den

In Eemnes is een achtervolging door de landelijke eenheid op opmerkelijke wijze ten einde gekomen. De motor van het voertuig klapte op de Wakkerendijk, waarna de bestuurder kon worden aangehouden. Even daarvoor had hij te hard gereden op de A1.