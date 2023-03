Radio 10 zet stap richting marktleiderschap, alleen Radio 2 nog populairder

indebuurt.nl 10 x de gezellig­ste spelletjes­cafés van Amsterdam

Soms heb je gewoon geen zin om te praten. Iemand inmaken tijdens een potje Mens erger je niet is toch ook quality time? Gelukkig zijn er in Amsterdam genoeg kroegen en bruincafés waar stapels met bordspellen liggen. De állergezelligste spelletjescafés van Amsterdam zetten we hier op een rij!