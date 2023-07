Ontwerpers geschokt over verdwijnen blauwe speel­bootjes in Schothorst: ‘Ze halen iets creatiefs weg’

Heb je iets creatiefs bedacht, wil de gemeente het weghalen. Peter Smit en Erik van Oosten, in 1996 bedenkers van de twee blauwe speelbootjes langs het Wittekindpad in de wijk Schothorst in Amersfoort, zijn geschokt. Net als omwonenden vinden ze dat de bootjes moeten blijven. Er staat er nog één, ze hopen dat ze die nog kunnen redden.