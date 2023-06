Vandaag helder weer in Hilversum

DE KWESTIE Alweer mislukt seizoen FC Utrecht: ‘Geduldiger beleid is voorwaarde voor succes’

Alwéér net niet. De uitschakeling door Sparta in de play-offs, vorige week op Het Kasteel, is geen unicum voor FC Utrecht. Weer een domper na alle hooggespannen verwachtingen. En al vier jaar eindigt het seizoen zo. Is de zevende plek voor FC Utrecht het maximale? We vroegen het onze lezers. ‘Er moet een bezem door de leiding gaan.’