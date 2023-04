Zes kinderboeken in de race voor Woutertje Pieterse Prijs

Utrecht in 2022 provincie met op één na meeste start-ups, met name veel bedrijven in deze twee sectoren

Provincie Utrecht is flink ambitieus als het gaat om het beginnen van nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit de Startup Monitor, waarbij Utrecht op de tweede plaats geëindigd is. ‘De Utrecht Region’ telde in 2022 ruim duizend start-ups, waarvan de meesten zich in de gezondheidssector plaatsen. Op de eerste plek staat Noord-Holland.