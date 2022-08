60-plusser Adrie vond pas op late leeftijd haar roeping: ‘De dood hoort bij het leven’

Scheuren door de droogte in kade langs de Keen: ‘Laat geen honden uit op de dijk’

Het is kurkdroog en de spaarzame regenbuien hebben weinig effect, merkt ook waterschap Hollandse Delta. „In de kade langs de Keen in Strijen ontdekten we een paar scheuren’’, zegt dijkinspecteur Erwin Klop. De scheuren zijn met kleikorrels opgevuld en worden goed natgehouden. „Maar met pappen en nathouden, is het droogteprobleem niet verholpen.’’

4 augustus