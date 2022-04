800 euro voor 2000 huishoudens in de Hoeksche Waard om dure stroom en gas te compenseren

Met een rijdend zonnepark slaat boer Jacob Jan twee vliegen in één klap

Het is misschien wel de toekomst van de landbouw: een rijdend zonnepark over een akker vol met suikerbieten of tulpenbollen. Dankzij het dubbele grondgebruik slaat agrariër Jacob Jan Dogterom in Oude Tonge twee vliegen in een klap. Hij gaat de bijzondere installatie - volgens LTO Noord de allereerste ter wereld - een jaar testen.

14 april