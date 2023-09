88-jarige vrouw gewond bij brute beroving in Oud-Beijerland

Voorspel­ler brugopenin­gen zit te vaak fout: systeem is uitgezet

De brugopeningsvoorspeller, een serie elektronische borden langs wegen waarop staat wanneer een opening van de Spijkenisser- of Botlekbrug wordt verwacht of dat de brug open staat, is tijdelijk uitgezet. Reden is dat hij te vaak foute informatie geeft.